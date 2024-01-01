Владимир Путин поручил распространить тюменский опыт помощи бездомным на другие регионы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Глава государства Владимир Путин поручил распространить тюменский опыт помощи бездомным на другие регионы. Он дал соответствующее поручение правительству по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. На собрании был рассмотрен опыт центра помощи "Милосердие", который действует в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

В регионе две негосударственные организации-поставщики социальных услуг, которые оказывают социально-медицинскую помощь бездомным. Из областного бюджета осуществляется их поддержка в виде субсидий как за оказанные социальные услуги, так и в виде грантов по результатам конкурса губернатора Тюменской области.

Центр "Милосердие" оказывает качественную помощь жителям региона, попавшим в кризисную ситуацию. Все, кто по разным причинам оказался на улице, могут обратиться в организацию. В структуре "Милосердия" действует медицинская служба полного цикла – это значит, что центр выстроил взаимодействие с государственными лечебными учреждениями.

"Благодарю президента Владимира Путина и члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ольгу Демичеву за поддержку нашего проекта. Это позволит распространить наш опыт оказания медицинской помощи бездомным в других регионах", – сказал директор учреждения Андрей Якунин.

В медико-социальную помощь в "Милосердии" входят плановое лечение и уход за людьми, в том числе теми, у кого нет документов; восстановление документов; оформление инвалидности; реабилитация.

Необходимый уход получают те, кто временно утратил способность к самообслуживанию и страдает хроническими прогрессирующими заболеваниями (онкология, СПИД, последствия инсульта и травм).

Особенность работы в регионе по оказанию помощи бездомным — тесное межведомственное взаимодействие социальных и медицинских служб. За каждым поставщиком социальных услуг закреплена поликлиника, которая оказывает медпомощь в рамках обязательного медицинского страхования. Если человек без документов, подключаются социально ориентированные организации.