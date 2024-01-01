Более 3,8 млрд рублей выделили на развитие водоснабжения Тюмени и Тюменского района

| Фото: "Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

Более 3,8 млрд рублей выделил "Росводоканал" на развитие систем водоснабжения и водоотведения Тюмени и Тюменского района в 2024 году. На модернизацию городских сетей и сооружений предусмотрено 2 млрд 200 млн рублей, еще 1 млрд 600 млн рублей потратят на строительство и оснащение объектов в Тюменском районе, сообщает пресс-служба компании.

Продолжится реконструкция основных объектов – Метелевских водоочистных сооружений и сооружений очистки сточных вод. Начнется работа над реализацией масштабного проекта по строительству канализационного коллектора от села Яр. Планируется построить два коллектора, общей протяженностью порядка 20 километров. Продолжится строительство кольцевого водопровода, диаметром 1 тыс. мм и протяженностью около 13 километров. С помощью современных технологий проведут реновацию крупных канализационных коллекторов в центре города.

"Мы имеем колоссальный опыт по строительству водопроводных сетей. В отличие от прошлых лет, в 2024 году акцент будет сделан не на сети, а на площадные объекты. Нам предстоит начать строительство двух водонасосных и шести канализационных насосных станций - везде предусмотрена установка современного, высокоэффективного оборудования. Построить и запустить станции в работу предстоит в сжатые сроки, поэтому мы мобилизуем все силы предприятия, чтобы выполнить весь объем работ в установленные сроки", - прокомментировала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Строительство насосных станций необходимо для запуска в промышленную эксплуатацию новых водопроводов и канализационных коллекторов. В 2024 году будет продолжено строительство водопроводов к поселкам Богандинский и Винзили. Сети водоотведения соединят с городской канализацией поселки Боровский, Каскару и Новотуринский, Богандинский, Винзили и село Кулаково.

Модернизация и строительство инженерных сооружений проводится по трем концессионным соглашениям, заключённым с администрациями города и района при участии регионального правительства.