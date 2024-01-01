Юные тюменские аккордеонисты завоевали награды международного конкурса

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Десять дипломов лауреатов завоевали ученики отдела народных инструментов Детской школы искусств "Гармония" Тюмени в XVIII Международном Маланинском конкурс-фестивале. Мероприятие, посвященное легендарному сибирскому баянисту Ивану Маланину, проходит в Новосибирске с 11 по 22 января, сообщает департамент культуры Тюмени.

Юные тюменцы выступили сольно и в ансамблях в пяти номинациях. Для некоторых ребят участие в конкурсе стало первым опытом серьезного профессионального испытания. Кроме выступлений дети побывали на концерте Зауральского трио баянистов.

Импровизация на тему песни Э. Колмановского "Алеша", исполненная ученицей ДШИ "Гармония" Екатериной Мальченко, получила высокую оценку автора - Заслуженного работника культуры РФ, профессора Челябинской государственной академии культуры и искусств, композитора Николая Малыгина.

Отметим, участниками конкурса стали музыканты со всей России: Алтайского и Красноярского края, Омской, Челябинской, Волгоградской, Новосибирской и Курганской областей, республик Хакасия и Тыва. В 2024 году мероприятие объединило рекордное количество музыкантов – более одной тысячи.