  • 19 января 202419.01.2024пятница
  • USD88,6610
    EUR96,5882
  • В Тюмени -18..-20 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Более 20 трудовых коллективов региона сыграют в мини-футбол

Спорт, 10:48 19 января 2024

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

XVII спартакиада трудовых коллективов стартовала в Тюменской области. Она начнется с турнира по мини-футболу. 20 и 21 января на поле спортивного комплекса "Здоровье" в Тюмени выйдут более 20 коллективов. 27 и 28 января пройдут финальные игры, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Мы каждый раз удивляемся, с каким азартом мужские коллективы участвуют в футбольных баталиях в рамках спартакиады. Количество участников только возрастает, что не может не радовать. В этом году к состязаниям присоединятся сотрудники компаний "ПриборАвтоматика" и "Газпром межрегионгаз север"", - сказала специалист Центра спортивной подготовки и проведения мероприятий Марина Трефилова.

Добавим, 3 и 4 февраля пройдут состязания по дартсу и лыжным гонкам, в которых примут участие женские коллективы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# спартакиада , трудовые коллективы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:48 19.01.2024Более 20 трудовых коллективов региона сыграют в мини-футбол
10:04 19.01.2024Тюменские танцоры поборются за медали чемпионата и первенства по брейк-дансу
09:31 19.01.2024200 спортсменов поучаствуют в Открытом кубке Тюмени по плаванию
08:58 19.01.2024Команды первой мужской лиги встретятся на чемпионате по волейболу в Тюмени