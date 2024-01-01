Более 20 трудовых коллективов региона сыграют в мини-футбол

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

XVII спартакиада трудовых коллективов стартовала в Тюменской области. Она начнется с турнира по мини-футболу. 20 и 21 января на поле спортивного комплекса "Здоровье" в Тюмени выйдут более 20 коллективов. 27 и 28 января пройдут финальные игры, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Мы каждый раз удивляемся, с каким азартом мужские коллективы участвуют в футбольных баталиях в рамках спартакиады. Количество участников только возрастает, что не может не радовать. В этом году к состязаниям присоединятся сотрудники компаний "ПриборАвтоматика" и "Газпром межрегионгаз север"", - сказала специалист Центра спортивной подготовки и проведения мероприятий Марина Трефилова.

Добавим, 3 и 4 февраля пройдут состязания по дартсу и лыжным гонкам, в которых примут участие женские коллективы.