Тюменцев приглашают побороться за Кубок Тюмени по плаванию

| Фото: Федерация плавания Тюменской области | Фото: Федерация плавания Тюменской области

Второй открытый Кубок Тюмени по плаванию в категории "Mастерс" пройдет в спорткомплексе "Олимпия" ТюмГУ 27 и 28 января. Соревнования проводятся по возрастным категориям, в них могут принять участие любители и ветераны плавания старше 25 лет, завершившие профессиональную спортивную карьеру. В программе турнира заплывы на 50 и 100 метров всеми стилями, 200-метровка вольным стилем, а также эстафетное плавание 4х50 вольным стилем и комплексом.

"В прошлом году кубок собрал 187 спортсменов-любителей и бывших профессионалов из более чем 30 городов России. В этом году мы надеемся расширить турнира и увеличить количество участников. Ждём всех желающих проверить свои силы, улучшить результаты и попробовать составить конкуренцию пловцам со званиями и регалиями", - сказал организатор соревнований, руководитель тюменского клуба NRG swim Алексей Соколов.

Желающие принять участие могут подать заявки до 24 января. Технические заявки c указанием ФИО, года рождения, возрастной категории, клуба, города, дистанций и предварительных результатов принимаются в формате Excel на e-mail: sokolalex84@mail.ru.