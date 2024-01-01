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Пьяный водитель снес столб в центре Тюмени

Происшествия, 09:04 21 января 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пьяный водитель на автомобиле LADA Priora снес в столб в центре Тюмени ночью 21 января.

25-летний автомобилист не справился с управлением на ул.Ленина, 63, машина въехала в опору освещения, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Водитель и 20-летняя пассажирка авто ранены. Показания алкотестера у водителя показали 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции в регионе отстранили от участия в дорожном движении 17 пьяных водителей, еще 13 задержаны сегодня ночью.

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# ГИБДД Тюменской области

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