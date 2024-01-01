Пьяный водитель снес столб в центре Тюмени
Происшествия, 09:04 21 января 2024
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Пьяный водитель на автомобиле LADA Priora снес в столб в центре Тюмени ночью 21 января.
25-летний автомобилист не справился с управлением на ул.Ленина, 63, машина въехала в опору освещения, сообщает ГИБДД Тюменской области.
Водитель и 20-летняя пассажирка авто ранены. Показания алкотестера у водителя показали 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции в регионе отстранили от участия в дорожном движении 17 пьяных водителей, еще 13 задержаны сегодня ночью.