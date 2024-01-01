Более 2,8 миллиона электронных больничных выдали в Тюменской области с 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 млн 872 тыс. 934 листка временной нетрудоспособности в электронной форме оформили жители Тюменской области. Регион находится на 27 месте по объемам выдачи электронных листков нетрудоспособности, сообщает пресс-служба отделения СФР по Тюменской области.

Полный переход на электронные листки в России произошел с 2022 года. Благодаря им взаимодействие между пациентами, врачами и работодателями стало проще и быстрее. Компании получают данные о больничных листах в цифровом виде, что снижает объем бумажной работы и вероятность сделать ошибку при заполнении сведений.

Работники, в свою очередь, получают выплаты по нетрудоспособности без обращений и подачи каких-либо документов. После того как медицинская организация закрывает больничный, а в Социальный фонд приходят необходимые сведения, пособие назначается в течение 10 дней.

Переход на электронный формат также предоставил работникам постоянный доступ к информации о больничных выплатах. Соответствующие данные теперь всегда доступны в личном кабинете на портале госуслуг. Здесь легко отслеживать сведения об открытии больничного листа, его продлении, закрытии, размере и прочей информации.

Цифровой формат, помимо этого, поспособствовал отказу от справок о зарплате для расчета больничных выплат. С 2023 года организации могут не выдавать такой документ, а работники могут не представлять его по новому месту работы. Социальный фонд получает все необходимые сведения из Федеральной налоговой службы. Из медицинских организаций приходят данные о закрытии больничного, из ФНС – данные о зарплате, после чего фонд может рассчитать пособие по временной нетрудоспособности, чтобы напрямую без участия работодателя перечислить денежные средства.