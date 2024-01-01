В Тюмени обсудили работу Союза офицерских жен и семей военнослужащих региона

| Фото: региональный центр "Семья" ВКонтакте | Фото: региональный центр "Семья" ВКонтакте

Организация реабилитации военнослужащих, получивших ранение и вернувшихся домой, – один из актуальных вопросов, который обсудили за круглым столом в Штабе общественной поддержки Тюменской области.

Штаб общественной поддержки был открыт в Тюмени в мае 2012 года, и с самого начала его работы на этой площадке, по словам председателя комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководителя регионального исполкома "Единой России" Ольги Швецовой, проводились мероприятия Союза офицерских жен и семей военнослужащих.

"У нас базировалась выставка фотографий "Жены Героев, Мамы Героев, Дети Героев", - сообщила она. – Мы стараемся сделать максимально возможное, чтобы окружить семьи военнослужащих заботой. Опытный юрист, работающий в штабе, находится на постоянной связи с родными бойцов, решено немало вопросов, и мы готовы работать вместе в будущем. Сейчас помощь участникам СВО и их семьям — в приоритете".

Работа тюменской команды Союза офицерских жен, по словам президента Союза офицерских жен и семей военнослужащих Светланы Кошелевой, которая впервые приехала в Тюмень и приняла участие в работе круглого стола, заслуживает самой высокой оценки.

"Актив на связи 24 часа семь дней в неделю с мамами, женами наших бойцов. Проведено множество мероприятий, помощь получают как военнослужащие, так и их семьи. Именно в этом и заключается наша работа по всей стране", - сказала Светлана Кошелева.

Руководитель тюменского отделения Союза офицерских жен Марина Цуркану рассказала, что изначально в Тюмени в работу организации включились 12 человек, сейчас она объединяет 234 семьи.

"Каждая из них находится в нашей зоне внимания. Ежемесячно мы проводим мероприятия самой разной направленности, благодаря этому семьи имеют возможность получать положительные эмоции, новые знания, делиться опытом и чувствовать себя в кругу единомышленников, помогающих пережить нелегкие времена", - отметила Марина Цуркану.

За 2023 год проведено 40 мероприятий, организовано 10 круглых столов и публичных выступлений, направленных на оказание помощи участникам СВО и их семьям. Удалось восстановить военную форму — кители и береты — трех погибших героев и передать ее родным.

Борис Олейник