29 тысяч цветов доставили флористам Тюменской области самолетами из Армении

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

29 тыс. срезов цветов и декоративной зелени доставили флористам Тюменской области самолетами из Армении. А в целом объем ввезенной через Рощино растительной продукции с начала года превысил 1,7 тыс. тонн, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В числе импортированных партий – 1 тыс. 234 кг свежей зелени и 560 кг – ягод. Продукция досмотрена инспекторами ведомства на фитосанитарную безопасность.

Вместе с тем, они запретили ввозить в регион пять партий фруктов, сухофруктов, орехов из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана. В отношении такой продукции действует временное ограничение. Все продукты уничтожены по заявлению владельцев.