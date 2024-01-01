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29 тысяч цветов доставили флористам Тюменской области самолетами из Армении

Экономика, 16:59 25 января 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

29 тыс. срезов цветов и декоративной зелени доставили флористам Тюменской области самолетами из Армении. А в целом объем ввезенной через Рощино растительной продукции с начала года превысил 1,7 тыс. тонн, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В числе импортированных партий – 1 тыс. 234 кг свежей зелени и 560 кг – ягод. Продукция досмотрена инспекторами ведомства на фитосанитарную безопасность.

Вместе с тем, они запретили ввозить в регион пять партий фруктов, сухофруктов, орехов из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана. В отношении такой продукции действует временное ограничение. Все продукты уничтожены по заявлению владельцев.

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# аэропорт Рощино , импорт , Россельхознадзор

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