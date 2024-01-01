В 2023 году аграрии Тюменской области получили от Россельхозбанка 11 млрд рублей

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

За 2023 году аграрии Тюменской области получили от Россельхозбанка 11 млрд рублей. Это более чем в 2 раза (на 150 %) больше результата предыдущего года, при этом 84 % средств были предоставлены на льготных условиях, благоприятных для развития сельского хозяйства.

Важное место в структуре финансовой поддержки традиционно заняли сезонные работы. В Тюменской области РСХБ выдал на эти цели 4,4 млрд рублей (+10 % за год), из которых 71 % были выданы на льготных условиях.

"За годы работы с аграриями, мы четко понимаем потребности клиентов и уже можем предвидеть их и своевременно оказать поддержку. Это является залогом успешного партнерства, ведь наши аграрии сосредоточены на постоянном наращивании качественных и количественных показателей производства, дружной и слаженной работе на благо продовольственной безопасности страны", - пояснил директор Тюменского филиала РСХБ Михаил Стебихов.

В целом российские аграрии получили от Россельхозбанка более 1,6 трлн рублей, что является рекордным показателем за годовой период, в том числе 786,1 млрд рублей на сезонные работы.

"За время работы РСХБ направил на поддержку агропромышленного комплекса России 15 трлн рублей. Мы приняли участие в реализации более 5,5 тысяч инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов АПК. Современные производства позволили обеспечить продовольственную безопасность страны и нарастить экспорт сельхозпродукции. А создание рабочих мест и инфраструктуры вокруг предприятий привело к повышению качества жизни на сельских территориях. Это две ключевых задачи для Россельхозбанка, на решение которых мы продолжим направлять финансовые и цифровые ресурсы", – подчеркнула первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.

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