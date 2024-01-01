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О фрилансе в творческих профессиях расскажут тюменским школьникам в библиотеке Лагунова

Общество, 08:14 29 января 2024

Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

С самозанятыми творческими людьми познакомятся школьники на встрече "Фриланс. Путь к свободе". Она пройдет в Детской библиотеке им. Лагунова ( ул. Тульская, 4/3) в Тюмени 28 февраля.

Встречи по профориентации для старшеклассников проводятся в рамках цикла "Делюсь призванием". Второй сезон встреч в этом году открыли специалисты дошкольных образовательных учреждений. С подростками встретились воспитатель детского сада Ольга Тюлькова, учитель-логопед Анастасия Лозовская и руководитель детского центра Евгения Таскаева. Они рассказали о профессиональном пути и поделились секретами работы с дошкольниками.

В течение года старшеклассники, абитуриенты и их родители познакомятся с представителями сценического, музыкального и киноискусства, работниками сфер IT и туризма, работающими студентами и психологами.

В 2023 году встречи с 52 спикерами посетили более 1 тыс. тюменских старшеклассников.

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# профориентация , школьники

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