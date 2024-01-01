До 45,5 % увеличилась доля новостроек с трейд-ин в Тюменской области

До 45,5 % увеличилась доля предложений трейд-ин в новостройках Тюменской области с начала года. Услуга по покупке жилья в обмен на имеющееся в регионе за четыре последних месяца приросла на 2,9 процентных пункта, сообщает Единый ресурс застройщиков.

По данному показателю регион находится на шестом месте из 20 субъектов России с наибольшей строительной динамикой. По Уральскому федеральному округу больше всего предложений по механизму трейд-ин только в Свердловской области – 63,2 %.

"В России доля новостроек, в которых девелоперы предлагают приобрести квартиры с обменом, постепенно растет и на 1 января 2024 года составляет 23,1 процента. Это плюс 0,3 процентных пункта за квартал", - приводят данные аналитики ЕРЗ.

Лидеры рынка девелопмента - Санкт-Петербург разместился в данном рейтинге на восьмой позиции с 36,2 %, а Москва лишь на 14 строчке с долей 32,3 %.

ЕРЗ.РФ оценивает потребительские характеристики жилых комплексов, в которых есть продажи от застройщика, по 133 параметрам. Наличие услуги трейд-ин при покупке квартиры – один из них.