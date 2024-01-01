Тюменская короткометражка "Незримое" победила на фестивале в Санкт-Петербурге

| Фото: кинокомпания "Пушка" во ВКонтакте (архив) | Фото: кинокомпания "Пушка" во ВКонтакте (архив)

Тюменская короткометражка "Незримое" победила в номинации "Лучшая операторская работа" на кинофестивале "Альтернативная территория кино" в Санкт-Петербурге. Оператором и постановщиком проекта был Алексей Дьяконов-Дьяченков.

Как сообщает кинокомпания "Пушка", для пост-хоррора с социальным подтекстом это уже 12 награда. Они получали награды на российских и международных кинофестивалях в США, Китае, Мексике, Пакистане.

Напомним, что онлайн-премьера короткого метра "Незримое" состоится 1 февраля.