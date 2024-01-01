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Тюменская короткометражка "Незримое" победила на фестивале в Санкт-Петербурге

Общество, 16:42 27 января 2024

кинокомпания "Пушка" во ВКонтакте (архив) | Фото: кинокомпания "Пушка" во ВКонтакте (архив)

Тюменская короткометражка "Незримое" победила в номинации "Лучшая операторская работа" на кинофестивале "Альтернативная территория кино" в Санкт-Петербурге. Оператором и постановщиком проекта был Алексей Дьяконов-Дьяченков.

Как сообщает кинокомпания "Пушка", для пост-хоррора с социальным подтекстом это уже 12 награда. Они получали награды на российских и международных кинофестивалях в США, Китае, Мексике, Пакистане.

Напомним, что онлайн-премьера короткого метра "Незримое" состоится 1 февраля.

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# кино , короткометражные фильмы

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