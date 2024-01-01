В Тюменской области проживают 54 жителя блокадного Ленинграда

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

54 ветерана Великой Отечественной войны, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и медалью "За оборону Ленинграда", проживают в Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов отмечает вся страна торжественными возложениями цветов, концертами, митингами. В Тюменской области проходят кинопоказы, музейные и библиотечные выставки, лекции, образовательные игры.

Военные соединения, созданные на территории региона, - в числе защитников и освободителей Ленинграда. На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге установлена памятная плита в честь тюменцев, погибших при защите города.

"Освобождение от фашистской блокады стало громкой победой русского оружия, примером гражданского единства, мужества и стойкости советских людей. Они проявили несгибаемую волю, умение жить и побеждать, невзирая на суровые испытания. Мы с глубокой скорбью и сердечной благодарностью вспоминаем жителей блокадного города, его защитников и освободителей", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.