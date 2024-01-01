Хобби поможет справиться с зимней хандрой, считает тюменский психолог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хобби поможет справиться с зимней хандрой. Такое мнение высказала тюменский психолог Александра Долина.

Специалист отмечает, что зимой человек ощущает себя хуже из-за холода и короткого светового дня. Из-за темноты чаще хочется спать, а холод – стресс для организма. Также сокращается физическая активность, пишет "Мегатюмень".

По ее словам, стоит также вести дневник эмоций. Он поможет разобраться в своих переживаниях и происходящем внутри человека.