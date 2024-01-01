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Биатлонист Евгений Гараничев рассказал о своем отношении к спорту

Спорт, 12:32 28 января 2024

Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Биатлонист Евгений Гараничев рассказал, как пришел в спорт. Биатлон он выбрал еще в пять лет. Но из-за возраста его не хотели брать в секцию. Евгений начал кататься на лыжах самостоятельно, от дома до дороги и обратно.

Говоря о спорте и детях Евгений Гараничев отметил, что нельзя заставлять их заниматься определенными видами спорта. "Важно, чтобы ребенок сам пришел к спорту, сам захотел тренироваться", - считает биатлонист.

Сейчас у спортсмена двое сыновей восьми и шести лет. Старший уже выбрал свое направление - занимается боксом, пишет tmn.aif.ru.

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