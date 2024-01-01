  • 28 января 202428.01.2024воскресенье
  • USD89,5159
    EUR97,0945
  • В Тюмени -12..-14 С 1 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменцам напомнили, куда можно сообщать о снежных завалах и сосульках

Общество, 18:47 28 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени могут сообщить о снежных завалах и сосульках на сайт "Тюмень — наш дом". Здесь есть рубрики "Складирование снега" и "Сосульки на крыше". Также сказать о проблеме можно по телефону Единого центра оперативного реагирования 45-15-20, пишет "Вслух.ру".

Механическая уборка снега, а также его вывоз остаются актуальными вопросами. Так, в январе выпало больше месячной нормы осадков, а в декабре вдвое больше нормы. Ежедневно с тюменских улиц и дворов на полигоны доставляют 50 тысяч кубометров снега.

В декабре и январе горожане сообщали о снежных завалах на улицах Республики, Монтажников, Федорова, Таллинской, Севастопольской и других. О сосульках — на улицах Ямской, Эрвье, 50 лет Октября, Комбинатской, Карла Маркса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# уборка снега

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:03 28.01.2024В Тюмени возбудили уголовное дело по факту падения девушки в яму с кипятком
18:47 28.01.2024Тюменцам напомнили, куда можно сообщать о снежных завалах и сосульках
18:00 28.01.202429 января - события дня
17:38 28.01.2024Тюменские торговые центры наращивают социальную направленность