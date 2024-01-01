Тюменцам напомнили, куда можно сообщать о снежных завалах и сосульках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени могут сообщить о снежных завалах и сосульках на сайт "Тюмень — наш дом". Здесь есть рубрики "Складирование снега" и "Сосульки на крыше". Также сказать о проблеме можно по телефону Единого центра оперативного реагирования 45-15-20, пишет "Вслух.ру".

Механическая уборка снега, а также его вывоз остаются актуальными вопросами. Так, в январе выпало больше месячной нормы осадков, а в декабре вдвое больше нормы. Ежедневно с тюменских улиц и дворов на полигоны доставляют 50 тысяч кубометров снега.

В декабре и январе горожане сообщали о снежных завалах на улицах Республики, Монтажников, Федорова, Таллинской, Севастопольской и других. О сосульках — на улицах Ямской, Эрвье, 50 лет Октября, Комбинатской, Карла Маркса.