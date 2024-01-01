В Тюмени организации наказали за грязь в подъездах и отсутствие съезда для инвалида

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За грязь в подъездах и отсутствие съезда для инвалида наказаны обслуживающие организации Тюмени. Об этом сообщает Госжилинспекция Тюменской области.

Генеральный директор "Спектр"М" заплатит 9 тыс. рублей за ненадлежащее содержание общего имущества собственников домов № 6 на ул. Фрунзе и № 31 на ул. Судостроителей.

А за то, что в подъезде № 146 на ул. 30 лет Победы общедомовое имущество не приспособлено под нужды инвалида управляющему ТСЖ "Кондоминиум-Восточный" объявлено предостережение.