Владимир Якушев: для военнослужащих УФО закупили более тысячи раскладушек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 70 раскладушек госпиталю группировки “Центр” в зоне специальной военной операции передал Гуманитарный корпус. Груз был приобретен при содействии полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Оборудование будет использоваться для приема и организации отдыха раненных бойцов.

"Всего для поддержки военнослужащих из УФО было закуплено одна тысяча 140 универсальных раскладушек. Силами Гуманитарного корпуса всю партию в конце 2023 года доставили на склад на Донбассе. По мере необходимости оборудование передается полевым госпиталям", – подчеркнул полпред Владимир Якушев.