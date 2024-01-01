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Владимир Якушев: для военнослужащих УФО закупили более тысячи раскладушек

Общество, 19:48 29 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 70 раскладушек госпиталю группировки “Центр” в зоне специальной военной операции передал Гуманитарный корпус. Груз был приобретен при содействии полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Оборудование будет использоваться для приема и организации отдыха раненных бойцов.

"Всего для поддержки военнослужащих из УФО было закуплено одна тысяча 140 универсальных раскладушек. Силами Гуманитарного корпуса всю партию в конце 2023 года доставили на склад на Донбассе. По мере необходимости оборудование передается полевым госпиталям", – подчеркнул полпред Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , УФО

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