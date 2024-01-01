Книгу об истории проекта “Морфология улиц” выпустили в Тюмени

| Фото: организаторы "Морфологии улиц" | Фото: организаторы "Морфологии улиц"

Книгу об истории проекта паблик-арта "Морфологии улиц" выпустили в Тюмени. Над изданием работали долго: вспоминали первые шаги, собирали лучшие кадры и описания всех работ, верстали то, что будет впечатлять с первого взгляда.

"Это книга про историю проекта "Морфология улиц", в ней есть разделы про каждый его сезон. Проект существует с 2017 года в Тюмени. Мы с командой подготовили подборку работ, сделали справку с описанием каждого сезона и достижений. В книге есть разделы про партнерства и коллаборации, которые у нас случились за шесть лет. Также имеется раздел про экскурсии по уличному искусству, которые мы запустили вместе с художниками. Одна из гидов – исследовательница стрит-арта Катя Гиий, поделилась историями, которые ее впечатлили во время таких прогулок", – поделилась в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" медиаменеджер мультицентра "Контора пароходства" Марина Пермякова.

126-страничную книгу выпустили тиражом 100 экземпляров. Ее выпуск поддержала федеральная девелоперская группа "Эталон", команда которой стала генеральным партнером "Морфологии улиц" в 2023 году.

Книги отправят в институции России, где с ними смогут ознакомиться все желающие.

"Тираж небольшой, но мы хотим, чтобы с изданием могли познакомиться как можно больше людей, поэтому рассчитываем распространить ее во многие города России. Сейчас книгу можно почитать в читальне "Конторы пароходства". Экземпляры уже отправили в Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Тверь, Апатиты, Красноярск, Выксу, Нижний Новгород, Дербент, Екатеринбург, Челябинск. Подробный список всех локаций в ближайшее время опубликуем в соцсетях "Морфологии улиц", – добавила Марина Пермякова.

Купить книгу нельзя, но чуть позже создатели планируют опубликовать ее в электронном формате на сайте "Морфологии улиц". Возрастное ограничение: 6+.

| Фото: организаторы "Морфологии улиц" | Фото: организаторы "Морфологии улиц"

"Морфология улиц" — проект паблик-арта, развивающий уличное искусство Тюмени с 2017 года. Благодаря ему на зданиях города появилось более 100 работ, обновленный арт-квартал на улице Северной и Сакко, маршруты для прогулок по стрит-арту. Темой проекта в 2023 году стала "Сокращая дистанцию".

Несколько работ художники из разных городов создали вместе с жителями Тюмени. Присоединились даже юные горожане. В частности, результат работы детской лаборатории можно увидеть на здании, где расположен офис комбината школьного питания "Центральный" на проезде Шаимском. Сначала школьники сделали аппликации на тему семьи, сокращения дистанции. Потом художница из Санкт-Петербурга Анастасия Вокина переработала это и получился единый эскиз.

Инна Пахомова