Тюменскую образовательную программу "Хроники" презентуют в штабе общественной поддержки

| Фото: store.robi.team | Фото: store.robi.team

Презентация тюменской образовательной программы, созданной по мотивам фантастической вселенной "Хроники", пройдет в региональном штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" 24 января. Начало – в 17 часов.

Встреча ориентирована на специалистов департамента образования, сферы молодежной политики, различных организаций, связанных с обучением детей в части инженерного и креативного мышления. Могут прийти все желающие, в частности, родители, которым интересно развитие детей.

"Представим свои наборы конструкторов для развития инженерных способностей и креативного мышления "Роби", которые производим сами. Также у нас есть онлайн-школа робототехники, в которой мы обучаем детей и педагогов. Все это интегрировано с фантастическим миром. Встреча пройдет при поддержке Тюменского агентства развития креативных индустрий", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" основатель группы компаний "Хроники" Евгений Борисов.

Отметим, есть книжная вселенная, включающая в себя антиутопии "Хроники разбитого мира". Книга "Хроники разбитого мира. Роби и тайна фриджитов" тюменских писателей Евгения Борисова и Дмитрия Копьева появилась на издательской платформе "Литрес" весной 2022 года. Затем началась работа над вторым изданием "Хроники разбитого мира. Роби и тайна фриджитов", авторы задумались об экранизации. От идеи переложить произведение в экранное действие создатели не отказались. Сейчас они хотят запустить производство своего анимационного сериала по мотивам книг.

В 2023 году Евгений Борисов и компания широко представляли свою образовательную часть работы — наборы конструкторов и онлайн-школу. Модели по робототехнике вызвали интерес не только в стране. Их, в частности, отправили в Бразилию. В 2024 году представители креативных индустрий планируют развивать партнерскую сеть в других регионах.

"Открываем франшизы в регионах — прорабатываем Крымский полуостров и Сочи. Запустим свой филиал в Швейцарии в феврале-марте. Сейчас там тестовый запуск, апробируем, смотрим. Подали заявку на участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". Хотим закрепить себя как экспертов не только на российской, но и на мировой площадке, продолжать укреплять свои позиции", — добавил основатель группы компаний "Хроники".

Встреча пройдет по адресу: ул. Водопроводная, 36. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова