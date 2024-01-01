Кита из сказки "Конек-горбунок" напечатала на 3D-принтере тоболячка Ульяна Залешина

| Фото: со страницы Ульяны Залешиной во ВКонтакте | Фото: со страницы Ульяны Залешиной во ВКонтакте

Персонажа знаменитой сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" Чудо-юдо рыбу кита создала на 3D-принтере тоболячка Ульяна Залешина. На спине у сувенира с подвижным хвостом и плавниками размещены Софийско-Успенский кафедральный собор, колокольня и башня Гостиного двора.

"Прогуливаясь летом по подгорной части нашего города с экскурсоводом Людмилой Тарасовой, я узнала об интересной теории. Есть мнение, что писатель Петр Ершов вдохновился горой, на которой стоит Тобольский кремль, для создания образа кита, несущего на спине целый город. В тот момент я не придала ей особого значения. Спустя время, начав печатать сувениры, я вспомнила нашу прогулку", — рассказала Ульяна Залешина.

На этой неделе она изучает мнение горожан по поводу сувенира. Мастер 3D-печати уже получила много позитивных комментариев.

"На этой неделе я адаптирую верхнюю часть колокольни для печати и изготовлю кита в двух дополнительных цветах. К концу недели опубликую результат и стоимость", — рассказала она корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Кит — это flexi-фигурка. Так, по словам Ульяны Залешиной, называется одно из популярных направлений 3D-печати. Подобные модели можно встретить на просторах Интернета. Кто-то называет их антистрессом, другие просто шарнирной игрушкой.

На своей странице во ВКонтакте тоболячка часто выкладывает разные 3D-модели. Здесь можно увидеть бюст Николая II, сувенир в виде сердца с руками и ногами ко Дню всех влюбленных, подвижных драконов и, конечно, Коньков-горбунков.

Отметим, до 2024 года Ульяна Залешина работала преподавателем информатики Тобольского многопрофильного техникума, теперь она самозанятая. На базе отделения искусств и культуры им. А. А. Алябьева мастер реализовала грантовый проект "3D-печать в искусстве", объединивший более 200 человек. В декабре 2023 года она анонсировала Конька-горбунка с подвижными конечностями. Интернет-пользователи проявили интерес к фигурке, начали поступать заказы.

Инна Пахомова