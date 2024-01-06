Художник Александр Кухтерин собрал мини-копию старинного тюменского дома

| Фото: со страницы Александра Кухтерина во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Кухтерина во ВКонтакте

Тюменский художник Александр Кухтерин создал уменьшенную копию дома №22 на улице Крупской. Это старое двухэтажное здание можно увидеть в центре города и сейчас.

С домом №22 на улице Крупской у Александра Кухтерина связаны теплые воспоминания. Мимо него он, будучи маленьким мальчиком, бегал по деревянным тротуарам, под тополями.

“Почему для постройки был выбран этот дом? Он показался мне очень соразмерным: покосившаяся пристройка, цветочные горшки в окне, уже исчезнувшие в вечность резные ворота, лавочка. Все это, каждая мелочь была с любовью сделана несколькими поколениями людей, хозяев дома. Как потом узнал, дом 1870 года постройки”, – поделился мастер.

Домик выполнен в масштабе 1:35. Мастер делал его, ориентируясь на фотографии в сообществе “Тюмень до нашей эры” во ВКонтакте. Также своими снимками помог фотограф и краевед Сергей Бушуев. Сам Александр Кухтерин ходил с рулеткой, уточнять ширину ставен или диаметр бревен. Подходящие бревна приобрел в одной из групп для моделистов в соцсетях. Снег сделан из соды, клея ПВА, толченого стекла, обшивка пристройки и забор – из палочек для размешивания кофе. Резные наличники изготовил с помощью лазера зять художника Александр Лушников.

По словам автора, получился не архитектурный макет и не модель. Это погружение в прошлое, сказал Александр Кухтерин. Пока занимался изготовлением стен, окон, автор ощущал будто сам сидит на крылечке, вспоминал, как пахнет замерзшими простынями, печным угольным дымом.

Интересно, что автор не оставил без внимания и комнаты домика. Заглянув в окна, можно увидеть горшки с растениями на подоконниках, шкафы, стол и даже гитару на стене. Кроме того, Александр Кухтерин "провел" в доме свет: он может послужить ночником.

“Никакой конкретной цели сделать архитектурную копию или кукольный домик не было. Мне нужно было создать настроение, хрустящий снег, скрип отворяемой двери, пар из нее… Судя по отзывам, мне это удалось. Это такое состояние просто – светлая печаль. Дом этот, как и весь квартал, – в плане на снос в ближайшем будущем. Пусть хоть так останется”, – добавил художник.

На создание домика ушел примерно месяц. Автор занимался этим в свободные вечера. В будущем Александр Кухтерин планирует сделать еще несколько тюменских домиков. Сейчас он занимается чертежами своего родного дома №38 на улице Крупской, построенного в конце XIX века.

Отметим, в Тюмени работают три выставки, на которых можно познакомиться с творчеством Александра Кухтерина. Можно посетить выставку на первом этаже драматического театра. Посетители увидят здесь кукол, созданных Александром Кухтериным, графические работы художника. До 21 января проработают две персональные выставки "Дело прошлое" и "Путь на Мангазею" в арт-салоне “На Никольской” в Центральной городской библиотеке на улице Луначарского. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова