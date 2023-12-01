Тюменский мастер Станислав Черновасиленко создал серию драконов из металла

| Фото: из архива Станислава Черновасиленко | Фото: из архива Станислава Черновасиленко

Серию драконов создал тюменский скульптор по металлу Станислав Черновасиленко. В 2024 году он продолжит делать фантастических огнедышащих змеев. Интерес к драконам у жителя Тюмени связан не только с тем, что это символ 2024 года, но и потому что он сам родился в год Дракона.

"В детстве мне нравилось рисовать, перерисовывать этих фантастических существ. Всегда была тяга к этим персонажам, поэтому с ними связано одно из направлений в моем искусстве. Решил уделить достаточно большое количество времени созданию драконов", – поделился в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" Станислав Черновасиленко.

В 2022 году мастер сделал одного дракона, следом – еще пятерых. Так у тюменца получилась серия разных фантастических существ. Каждый из шести драконов – три больших и три поменьше – показывает определенное действие. В процессе работы мастер старался не повторять стилистику других авторов.

Станислав Черновасиленко уже успел "выгулять" пятерых своих драконов. Два интерьерных изделия небольшого размера – Змея Горыныча и виверну – увидели гости и жители Москвы на выставке народных промыслов "Ладья. Зимняя сказка – 2023". Также в столице были представлены и другие творения тюменца.

Самого большого дракона жители Тюмени могут увидеть в ТРЦ "Кристалл". Еще две скульптуры из металла расположены у Bullwar Bar на улице Герцена.

"Эти скульптуры я создал для своей коллекции, чтобы показывать людям, для портфолио. Сейчас у меня пошли потоковые заказы на драконов. Одного успел выполнить до Нового года. Сейчас возьму в работу фигуру побольше. В 2024 году планирую создать еще несколько", – добавил Станислав Черновасиленко.

Ранее мастер создал серию биомеханических рыб, которые были представлены на открытии арт-резиденции "Цех" в Музейном комплексе им. И.Я. Соловцова в Тюмени летом 2023 года. Их тоже видели жители Москвы. Сейчас Станислав Черновасиленко увлекся направлением сказочных персонажей. Он уже создал щуку из блокбастера 2023 года "По щучьему велению", съемки которого проходили в Тобольском районе. Также у него есть Баба-Яга, хозяйка Медной горы.

Большинство заказчиков работ Станислава Черновасиленко находятся в Тюмени. Но обращаются к нему и из Москвы, автономных округов.

| Фото: из архива Станислава Черновасиленко | Фото: из архива Станислава Черновасиленко

Художественной ковкой тюменец начал заниматься в 2013 году. С 2017 года он решил попробовать себя в скульптуре. У Станислава Черновасиленко получилось, уже через год начали поступать первые заказы. С 2020 года мастер начал плотно развивать именно это направление.

Напомним, работа тюменского скульптора по металлу Станислава Черновасиленко стала частью мемориала "Смерч журавлей", созданного в честь погибших в зоне специальной военной операции воинов. Сооружение высотой три метра установили в Туапсе в июле 2023 года — там проживает автор проекта, кузнец Денис Мильченко.

Инна Пахомова