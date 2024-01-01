Около 300 участников из 13 университетов Урала и Сибири встретятся на спартакиаде преподавателей в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени (архив) | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени (архив)

Около 300 участников встретятся на 60 Спартакиаде преподавателей, научных работников и сотрудников вузов Урала и Сибири "Дружба-2024" в Тюменском индустриальном университете с 31 января по 2 февраля. В Тюмень съедутся любители спорта из 13 университетов Челябинска, Магнитогорска, Новосибирска, Кургана, Кемерово, Екатеринбурга, сообщает пресс-служба вуза.

Открытие состязаний состоится 31 января в 10 часов в главном корпусе университета по ул. Володарского, 38. Гостями церемонии станут заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, и. о. ректора ТИУ Юрий Клочков, директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин и представитель ТМО Общероссийского профсоюза образования Валентина Худякова.

В этот же день на разных площадках стартуют состязания участников. Всего в программе шесть видов: лыжный спорт, волейбол, бадминтон, настольный теннис, плавание, командное многоборье ГТО. Вне зачета будут проведены соревнования по дартсу. Особенностью соревнований является то, что при подведении командных результатов учитывается наличие ученых степеней и званий. Возраст участников - от 28 до 73 лет.

Подведение итогов и закрытие намечено на 2 февраля в 17 часов в СК "Зодчий".

Впервые спартакиада была проведена в 1964 году по инициативе преподавателей-активистов из Свердловска и Челябинска. За 60 лет состязания проводили в 13 городах, ее участниками стали 23 вуза. ТИУ принимает турнир в четвертый раз.