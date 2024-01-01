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Наталья Денисова: тюменский махровый ковер – это про семью и понимание

Общество, 18:18 30 января 2024

скриншот видео из сообщества "Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: скриншот видео из сообщества "Тюменская область" во ВКонтакте

Тюменский махровый ковер – это про семью, сотворчество, помощь, про взаимопомощь, взаимоподдержку и понимание между старшим поколением и младшим, передачу опыта. Так считает ковровщица в четвертом поколении, руководитель мастерской "Тюменского махрового ковра" Наталья Денисова.

"Ковер может особенно объединять, если это действительно семейная традиция. Я говорю своим дочерям: я то всего в четвертом поколении ковровщица, а вы уже в пятом. Это очень здорово, если на мне не прервется эта традиция и на вас тоже. Надеюсь, что мои внуки тоже впитают эту любовь, что она генетически уже передастся по наследству", – сказала Наталья Денисова.

Жизнь Натальи Денисовой, как она сама говорит, прошла среди тюменских махровых ковров. Их ткали ее прабабушка, бабушка, мама и тетя. Осознанно заниматься ковроткачеством тюменка начала уже будучи матерью троих детей. Раньше она не понимала, что это какая-то ценность, сложный труд, что это нужно ценить и беречь. На обучении Наталье Денисовой по новой открылся мир тюменского ковра. Теперь мастерица говорит, что не может жить без ковров.

Отметим, 30 января на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве проходит День культуры. На нем Тюменская область представляет культурный потенциал. Среди достижений региона есть и ковры.

31 января в 18 часов в Музейный комплекс И.Я. Словцова в Тюмени начнется лекция о знаменитых тюменских коврах. На ней Наталья Денисова расскажет, как эти изделия принесли известность региону, какие смыслы заложены в декоративном строе, кто является прародителем тюменского махрового ковроткачества.

Вход свободный, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Возрастное ограничение: 6+.

Видеоролик с Натальей Денисовой опубликовало сообщество "Тюменская область" во ВКонтакте.

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# Год семьи , ковроткачество , ремесла

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