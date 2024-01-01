В Ишиме в Год семьи забота о близких участников СВО останется в приоритете

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничным концертом откроют цикл событий к Году семьи во Дворце культуры Ишима 2 февраля. В течение 2024 года особое внимание будет уделено семьям военнослужащих, находящихся на СВО, многодетным и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

"В Год семьи в городе пройдут мероприятия, направленные на укрепление семьи, популяризацию традиционных ценностей", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко.

По его словам, в рамках национального проекта "Демография" состоится цикл семинаров по репродуктивному здоровью женщин "Материнское сердце". В планах семейный фестиваль "Творчество без границ" для детей с ОВЗ и их родителей. Кроме того, стартует марафон "Женское здоровье", практические курсы "Семейное здоровье на каждый день ". Также будет реализован семейный проект "Творческие выходные", спортивные мероприятия, фотовыставки и многое другое.

Инна Кондрашкина