34 новых социальных объекта введут в эксплуатацию в Тюменской области в ближайшие три года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

34 новых социальных объекта введут в эксплуатацию в Тюменской области в ближайшие три года. Об этом сообщил губернатор Александр Моор на пресс-конференции, которая проходит в региональном центре "Новое поколение" 31 января.

В частности, он напомнил, что в 2024 году введут в эксплуатацию четыре новые школы, одну в Тюмени и три в районных населенных пунктах. В ближайшее время начнется строительство семи новых объектов, две школы в Тюменском районе – в с. Мальково и п. Винзили. Новая школа появится в Тюмени, в мкрн Ямальский-1, детский сад - в ЖК "Легенда парк".

Александр Моор напомнил, что финал национального конкурса "Мастер года" пройдет в Тюменской области в 2024 году, благодаря победе нашего педагога Ивана Зарубина в прошлогоднем конкурсе. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что постарается посетить финал-2024.

Всего представители 60 федеральных, региональных и районных СМИ аккредитовались на пресс-конференцию Александра Моора.

В первую очередь, глава региона рассказал о достижениях субъекта в сферах образования, экономики, агропромышленного комплекса, здравоохранения и других.

Евгения Тенегина, Виктория Макарова