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Около 340 тысяч туристов посетили Тобольск в 2023 году

Общество, 17:45 01 февраля 2024

из Telegram-канала главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Максима Афанасьева

Около 340 тыс. человек посетили Тобольск в 2023 году. Это на 45 % больше, чем в 2022 году. Количество туристов в Тобольске ежегодно растет, отмечает глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"Одним из направлений стал событийный туризм. Фестивали, прошедшие в 2023 году, стали лауреатами Russian event awards. Это "Лето в Тобольском кремле", "Пельменный съест" и "Абалакское поле", – написал Максим Афанасьев.

Также глава города показал благодарственное письмо, которое вручили на совещании по подведению итогов развития отрасли туризма Тюменской области за 2023 год.

"Благодарность за успехи в работе получили также компания "Запсибнефтехим", представители гостиничного бизнеса, кафе и ресторанов, турагенты и другие специалисты отрасли", – подчеркнул глава города.

из Telegram-канала главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Максима Афанасьева

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# Максим Афанасьев , Тобольск , туризм

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