Бетон и часть стиральной машины достали из коллектора сотрудники тюменского водоканала

| Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Куски бетона, обломки тротуарных бордюров и часть стиральной машины "Малютка" достали из канализационного коллектора в Восточном округе Тюмени сотрудники "Росводоканал Тюмень". На устранение засора в районе улиц Широтная – Малая Боровская специалистам потребовалось десять часов, сообщает пресс-служба предприятия.

О нарушениях в работе системы водоотведения в диспетчерскую "Росводоканал Тюмень" сообщили представители управляющей компании после того, как сточные воды подтопили подвал многоэтажного дома. На место направили бригаду эксплуатации сетей водоотведения и каналопромывочную машину. Гидродинамическая промывка коллектора не помогла устранить засор.

"Насадка во что-то упиралась, уровень стоков стремительно увеличивался, заполняя колодцы. Чтобы не ограничивать водоснабжение и водоотведение, установили временную перекачку стоков. Откачали воду из подвалов, колодца и трубы", - пояснил мастер цеха эксплуатации сетей водоотведения "Росводоканал Тюмень" Александр Шестопалов.

Откачав стоки из коллектора, специалисты продолжили гидрадинамическую промывку. Из трубы извлекли огромное количество жира, влажных салфеток и прочего бытового мусора. А затем извлекли строительный мусор и часть стиральной машины.