Кластер "Медицинский город" представят на стенде Тюменской области на ВДНХ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Достижения в сфере охраны здоровья представят эксперты из разных регионов на выставке "Россия" на ВДНХ. Мероприятия пройдут в рамках Дня здоровья 2 февраля.

На стенде Тюменской области департамент здравоохранения региона представит крупнейший медицинский кластер "Медицинский город". К медикам обращаются пациенты из всех регионов России и более чем из 40 стран мира.

Посетители стенда также смогут участвовать в интерактивной игре по созданию рационального меню с использованием тюменских продуктов, посетить групповую сессию с психологом.

Специалисты центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут анкетирование на выявление факторов риска, расскажут, как вести здоровый образ жизни, измерят артериальное давление, сатурацию легких, проведут обследование теле-ЭКГ, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.