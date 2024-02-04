5 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Увате в 10 часов в биатлонном центре имени А. И. Тихонова (ул. Спортивная, 17) стартует первенство Уральского Федерального округа и этап XII спартакиады учащихся России по биатлону. 0+

В Тюмени в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) продолжится PARI-Кубок Лиги по мини-футболу. 6+

Интересное в этот день:

1721 — Пётр I издал Указ об учреждении Духовной коллегии — будущего Святейшего синода.

1783 — в Калабрии происходит первое из серии землетрясений, унёсших жизни от 32 до 50 тысяч человек.

1852 — для публики впервые открылся Новый Эрмитаж.

1909 — бельгийский химик Лео Бакеланд сообщил о полученном им материале, который он назвал "бакелитом". Данный материал был первым синтетическим реактопластом — пластиком, который не размягчался при высокой температуре.

1913 — греческие лётчики Михаил Мутусис и Аристидис Морайтинис совершили первый в мировой истории боевой полёт военно-морской авиации.

1928 — удаётся искусственно синтезировать витамин D.

1985 — Испания открыла границу с Гибралтаром после 16 лет закрытия.

1991 — столица Киргизии, город Фрунзе, переименована в Бишкек.