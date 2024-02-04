5 февраля - события дня
В Увате в 10 часов в биатлонном центре имени А. И. Тихонова (ул. Спортивная, 17) стартует первенство Уральского Федерального округа и этап XII спартакиады учащихся России по биатлону. 0+
В Тюмени в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) продолжится PARI-Кубок Лиги по мини-футболу. 6+
Интересное в этот день:
1721 — Пётр I издал Указ об учреждении Духовной коллегии — будущего Святейшего синода.
1783 — в Калабрии происходит первое из серии землетрясений, унёсших жизни от 32 до 50 тысяч человек.
1852 — для публики впервые открылся Новый Эрмитаж.
1909 — бельгийский химик Лео Бакеланд сообщил о полученном им материале, который он назвал "бакелитом". Данный материал был первым синтетическим реактопластом — пластиком, который не размягчался при высокой температуре.
1913 — греческие лётчики Михаил Мутусис и Аристидис Морайтинис совершили первый в мировой истории боевой полёт военно-морской авиации.
1928 — удаётся искусственно синтезировать витамин D.
1985 — Испания открыла границу с Гибралтаром после 16 лет закрытия.
1991 — столица Киргизии, город Фрунзе, переименована в Бишкек.