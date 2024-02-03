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Два новых аппарата УЗИ получили ишимские медики

Общество, 09:59 03 февраля 2024

пресс-служба областной бопресс-служба областной больницы №24 | Фото: пресс-служба областной бопресс-служба областной больницы №24

Два новых УЗИ-аппарата экспертного класса Voluson E6 поступили в областную больницу №4 Ишима. Одна установка предназначена для Перинатального центра, вторая - женской консультации.

По информации регионального департамента здравоохранения, аппарат качественно визуализирует исследуемые области в 2/3/4D-форматах и проводит объемную реконструкцию/восстановление анатомических структур. Автоматическое решение задач и специальные пакеты программ позволяют существенно снизить затраты времени медперсонала и сосредоточить все внимание на здоровье пациентов.

"Визуализация отличная, я думаю, что выявляемость патологии повысится. Мы смотрим только беременных, выявляем нарушения маточно-плацентарного кровотока, признаки гипоксии плода, ишемии плаценты. Выявляем врождённые пороки плода", - сказал врач УЗИ ОБ №4 Алексей Мелёшин.

Нового оборудования приобретено на средства федерального бюджета в рамках программы развития регионального здравоохранения.

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