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Выпускникам тюменских школ напомнили о пользе волонтерской деятельности при поступлении в вузы

Общество, 12:22 03 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выпускники школ - волонтеры получают дополнительную возможность при поступлении в вузы. В Тюменском индустриальном университете будут засчитывать по баллу за каждый год волонтерской деятельности - не менее 100 часов в год.

Учитывается период не ранее четырех лет до поступления и не позже трех месяцев до подачи документов в приемную комиссию.

Абитуриенты Тюменского медуниверситета получат пять баллов, если отработали не менее 200 часов в качестве добровольца. Однако дата последней записи должна быть сделана не ранее шести месяцев на момент подачи документов, сообщает "Вслух.РУ".

В ТГИК у абитуриентов должно быть не менее 150 часов, полученных не ранее четырех лет и не позднее трех месяцев до дня завершения приема документов. За это они дополнительно получат три балла.

Присоединиться к добровольческой деятельности можно на единой платформе.

Сейчас идет набор волонтеров для голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

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