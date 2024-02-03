Тюменцы восстанавливают клуб в селе Ярковского района

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы, супруги Сергей и Лилия Ефимовы восстанавливают клуб дер. Новотроицкая Ярковского района. Здесь родился глава семьи.

Ефимовы оформили документы на аренду клуба и своими силами начали ремонт. Они также объявили сбор средств на краудфандинговой площадке.

Лилия Ефимова рассказала tmn.aif.ru, что местные жители, жильцы соседних деревень поддержали их инициативу, помогаю как могут. Семья планирует подать документы на гранты.

"Хотим установить в клубе настоящую русскую печь. Уже договорились с печником из района, что он поможет выложить три печки после того, как будут демонтированы старые. Поэтому для начала нужно установить окна: так в помещение будет попадать солнечный свет, и мастер сможет начать работу", - сказала Лилия.