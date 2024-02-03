X Спецоперация "Лед" соберет на Туре дрифтеров со всего УФО

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

#СпецоперацияЛед пройдет на реке Тура 23 февраля. В мероприятии примут участие лучшие дрифтеры со всего УФО - представители полиции, МЧС, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказания, Росрыболовства, Тюменской таможни и ДОСААФ.

В поддержку идей дорожной безопасности и патриотического воспитания молодежи пройдут заезды автоспортсменов-дрифтеров и трековые гонки на льду, в которых примут участие лучшие гонщики Урала, в том числе легендарные "волгари", сообщает региональная ГАИ.

На обоих берегах набережной развернется выставка военной техники ТВВИКУ, выставки оружия от подростковых клубов, мастер-классы по сборке и разборке оружия, в которых смогут принять участие будущие защитники Отечества.

Тюменская #СпецоперацияЛед за девять лет проведения собрала 200 тысяч зрителей.