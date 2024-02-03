В 22 лесничествах Тюменской области построят снежники

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Строительство снежников начнется в Тюменской области примерно через месяц. Их обустроят во всех 22 лесничествах региона.

Временное хранение сеянцев под снегом положительно сказывается на их приживаемости после пересадки. Лесокультурный сезон можно начинать только после того, как земля прогреется. В наших краях это обычно происходит в мае, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

"Однако просыпаться после зимы сеянцы в лесопитомниках, как и другие растения, начинают гораздо раньше, когда устанавливается теплая погода и сходит снег. В это время происходит активное сокодвижение, набухание почек. Если в таком состоянии росток выкопать и пересадить, то ему придется тратить силы не только на рост и развитие, но и на привыкание к новому месту. Это серьезное испытание, и выдерживают его не все. Поэтому сеянцы выкапывают до того, как они тронутся в рост. А чтобы сохранить их в спящем состоянии до посадки, сооружают снежные холодильники - бурты", - пояснили специалисты.

Посадочный материал в них укладывают слоями, чередуя со снегом. Затем уплотняют и накрывают сверху опилками, соломой или лапником, чтобы бурта простояла как можно дольше.

Температура внутри держится в пределах 0°C - +2°C, благодаря чему можно маневрировать в сроках посадки до 30 дней без потери качества посадочного материала.

Работа по лесоразведению и лесовосстановлению ведется в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".