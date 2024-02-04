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Массовая авария в Тюмени произошла по вине пьяного водителя

Происшествия, 09:19 04 февраля 2024

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области

ДТП с участием четырех автомашин произошло в Тюмени на окружной дороге в районе пересечения с проездом Воронинские горки. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области.

Автомобиль "Опель" под управлением 45-летнего нетрезвого водителя въехал в стоящую "Газель". От удара "Газель" отбросило на "Киа", а "Опель" на маршрутное такси без пассажиров.

В ДТП пострадали водители "Опеля" и "Газели". Показания алкотестера у водителя "Опеля" составили 0,91 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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