Во Всемирный день борьбы против рака тюменцы прошли бесплатное обследование

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Более 350 тюменцев прошли бесплатное обследование в "Палатке здоровья", которая работала в областной столице во Всемирный день борьбы против рака 4 февраля. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

"Палатка здоровья" разместились в ТЦ "Арсиб тауэр". Особой популярностью у горожан пользовались УЗИ щитовидной железы, обследование на кардиовизоре, осмотры дерматолога-онколога и маммолога-онколога.

"Напомню, что есть простой и быстрый способ пройти профилактический осмотр на предмет выявления онкологических заболеваний – это без записи посетить кабинет раннего выявления заболевания, который есть в каждой поликлинике региона", - прокомментировала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Отметим, что Региональный центр общественного здоровья и профилактики и Медицинский город под руководством Департамента здравоохранения Тюменской области, проводят подобные акции не менее 12 раз в год.