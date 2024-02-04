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Во Всемирный день борьбы против рака тюменцы прошли бесплатное обследование

Общество, 15:23 04 февраля 2024

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Более 350 тюменцев прошли бесплатное обследование в "Палатке здоровья", которая работала в областной столице во Всемирный день борьбы против рака 4 февраля. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

"Палатка здоровья" разместились в ТЦ "Арсиб тауэр". Особой популярностью у горожан пользовались УЗИ щитовидной железы, обследование на кардиовизоре, осмотры дерматолога-онколога и маммолога-онколога.

"Напомню, что есть простой и быстрый способ пройти профилактический осмотр на предмет выявления онкологических заболеваний – это без записи посетить кабинет раннего выявления заболевания, который есть в каждой поликлинике региона", - прокомментировала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Отметим, что Региональный центр общественного здоровья и профилактики и Медицинский город под руководством Департамента здравоохранения Тюменской области, проводят подобные акции не менее 12 раз в год.

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