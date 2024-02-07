Тюменские библиотеки проведут акцию к Международному дню книгодарения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акцию "Дарите книги с любовью" проведет Централизованная городская библиотечная система с 12 по 18 февраля в Тюмени. Она приурочена к Международному дню книгодарения.

В этот период все филиалы ЦГБС примут в дар новые книги. Цель акции — вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги и напомнить, что бумажная книга не теряет своей ценности и по-прежнему остается актуальным подарком.

Всероссийская акция проходит в восьмой раз. Организатор — Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя" при поддержке Российской государственной детской библиотеки.