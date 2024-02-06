В Тюмени для 30 масштабных инвестпроектов предоставили землю без торгов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30 инвестиционных проектов реализуются на земельных участках, которые предоставили без торгов в Тюмени. Это почти половина из 78 реализуемых в областном центре бизнес-идей, сообщает администрация города.

Получить участки могут инвесторы под свои проекты с объемом инвестиций от 30 млн рублей. Должно быть создано 30 рабочих мест.

При этом решение о соответствии проекта масштабному инвестиционному проекту принимается на заседании экспертного совета Инвестиционного агентства Тюменской области и потом на уровне правительства региона. После чего заключается соглашение о сотрудничестве на 4,5 года и предоставляется земельный участок.

Более подробно можно узнать по телефонам 510-771, 510-766, электронной почте invest@tyumen-city.ru.