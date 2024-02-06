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Сельские учреждения культуры Тюменской области участвуют в конкурсе грантов

Общество, 19:51 06 февраля 2024

121 заявку подали на региональный профессиональный конкурс на получение грантов сельские учреждения и работники культуры Тюменской области.

Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Александр Моор.

Он отметил, что это значительно больше, чем в прошлые годы. Итоги отбора станут известны в конце марта, их объявят в День работника культуры.

По его итогам 14 сельских учреждений культуры получат по 516 тыс. рублей, 15 работников культуры – по 50 тыс. рублей.

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# Александр Моор , гранты , конкурсы

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