Сельские учреждения культуры Тюменской области участвуют в конкурсе грантов

121 заявку подали на региональный профессиональный конкурс на получение грантов сельские учреждения и работники культуры Тюменской области.

Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Александр Моор.

Он отметил, что это значительно больше, чем в прошлые годы. Итоги отбора станут известны в конце марта, их объявят в День работника культуры.

По его итогам 14 сельских учреждений культуры получат по 516 тыс. рублей, 15 работников культуры – по 50 тыс. рублей.