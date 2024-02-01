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Оборудование очистки воздуха для госпиталей ЛНР помог приобрести полпред Президента в УФО Владимир Якушев

Общество, 13:43 10 февраля 2024

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Партия оборудования для очистки воздуха передана полевым военным госпиталям в ЛНР при содействии полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Гуманитарный добровольческий корпус передал парию облучателей-рециркуляторов воздуха полевым госпиталям в зоне проведения СВО. Всего закуплено 44 единицы оборудования разной модификации.

"К нам обратились военные медики и бойцы из регионов УФО с просьбой помочь в закупке оборудования для очистки воздуха в преддверии сезона острых респираторных вирусных заболеваний. Техника будет установлена в палатах в полевых госпиталях", - отметил Владимир Якушев.

Облучатели-рециркуляторы будут проводить бактерицидную обработку в помещениях для предотвращения распространения вирусных заболеваний. Ранее для поддержки военнослужащих УФО при содействии полпреда Владимира Якушева на Донбасс была доставлена партия раскладушек.

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# Владимир Якушев , гуманитарная помощь , ЛНР

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