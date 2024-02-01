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Младенца весом 510 грамм выходили врачи из Тюмени

Общество, 15:13 10 февраля 2024

vk.com/oblzdrav72 | Фото: vk.com/oblzdrav72

Недоношенный малыш весом всего 510 гр выходили врачи Перинатального центра в Тюмени. Ребенок месяц провел в реанимации, где ему в том числе была оказана высокотехнологичная медпомощь.

Домой малыш отправился в три месяца с весом 2 кг 128 гр. Отметим, что перечень высокотехнологичной медицинской помощи включает в себя 81 вид, внесенный в базовую программу ОМС.

Всего 2023 году было отмечено 8 тыс. 857 случаев высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств ОМС. Об этом пишет tmn.aif.ru. Высокотехнологичную помощь получают пациенты разного возраста.

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# высокотехнологичная медпомощь

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