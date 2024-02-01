О Тюмени в контексте мировой практики графического дизайна расскажет Екатерина Быкова

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Тюмень в контексте мировой практики графического дизайна" члена Союза художников России, доцента кафедры коммуникативного и средового дизайна Тюменского института культуры Екатерины Быковой начнется в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) 17 февраля в 15 часов.

Слушатели познакомятся с эволюцией основных графических стилей XX века, посмотрят примеры работ дизайнеров-графиков с мировым именем, а также узнают об особенностях формирования графического дизайна в России, сообщают организаторы.

Подробнее Екатерина Быкова расскажет об истории Тюменской школы дизайна, ее педагогах и мастерах.

В завершение лекции будут показаны учебные задания, которые выполняют студенты кафедры коммуникативного и средового дизайна Тюменского государственного института культуры в рамках дисциплины "Шрифт и типографика".

Вход свободный. Предварительная запись по телефону: 26-40-02.

Возрастное ограничение: 16+.