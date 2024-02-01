Специалисты тюменского водоканала поделились опытом с коллегами из Краснодара

| Фото: ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

Специалисты водоканала и администрации Краснодара перенимают опыт "Росводоканал Тюмень". Тюменские объекты посетила делегация органов исполнительной власти и руководства "Росводоканал Краснодар". В конце 2023 года в столице Кубани было заключено концессионное соглашение на 49 лет, предусматривающее модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканал".

"Опыт взаимодействия администрации и водоканала в Тюмени – один из самых положительных в стране. Наша задача пообщаться с коллегами и перенять передовой опыт в части работы по концессионным соглашениям, чтобы перестроить свою работу максимально быстро и эффективно", - сказал генеральный директор "Росводоканал Краснодар" Дмитрий Павлюченко.

| Фото: ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

Краснодарцы увидели работу ситуационного центра – призера Национальной премии "Умный город" в номинации "Цифровой водоканал". Гостей впечатлила система "Астра", с помощью которой управляется и контролируется большинство производственных процессов, посетили сооружения очистки сточных вод, где ведется масштабная реконструкция и внимательно изучили опыт коллег по планированию и ведению документации.

"Современные технологии позволяют создавать сооружения очистки воды и стоков, способные справляться с высокими нагрузками в крупных городах. Опыт Краснодара и Тюмени схож – оба города заключили концессионные соглашения. А в случае Тюмени - концессия действует уже несколько лет. Благодаря этому опыту Краснодар может на реальном примере увидеть итоги реализации соглашения, перенять его и применить на практике", - отметила заместитель главы Краснодара Надежда Панаетова.