В Тюменской области на 3 % снизилось количество рассмотренных дел в судах

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На 3 % снизилось количество рассмотренных дел в судах Тюменской области в 2023 г. В том числе по уголовному, гражданскому и административному судопроизводствам. При этом нагрузка только на мировых судей выросла на 4 %: общее количество дел составило 654 тыс. 232, что на 23,3 тыс. больше, чем годом ранее.

Об этом рассказал на совещании, посвященном подведению итогов деятельности судов региона председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов 16 февраля.

"Небольшое снижение на три процента по всем категориям судопроизводств – уголовному, гражданскому и административному. Но это не говорит о снижении нагрузки на судей. Суды работают в том режиме, который для этого необходим. Нагрузка на городские суды областного центра возрастает. К примеру, Центральный районный суд рассматривает около 170 дел, материалов в месяц при среднем областном показателе чуть более 80. Мы максимально укомплектовываем его. Думаю, у нас все получится и в следующий год мы войдем в том режиме, который необходим", - пояснил председатель.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

А в числе главных задач текущего года он указал повышение качества судопроизводства и сокращение сроков рассмотрения дел. На совещании этим блокам посвятили отдельные обсуждения.

"Жители Тюменской области ждут профессионализма от судейского сообщества. К этому будем стремиться, в том числе и сокращая сроки рассмотрения дел. Мы также обратим особое внимание на гуманизацию законодательства. В Государственной думе на рассмотрении находятся несколько законопроектов, которые касаются меры пресечения женщинам, имеющим детей, и лиц, которые приобрели тяжелые болезни в период отбытия наказания, а также предпринимателей", - акцентировал Вячеслав Антропов.

В 24 районных, городских судах трудятся 160 судей, 69 мировых судей и 46 судей областного суда. В аппаратах судов насчитывается более 800 служащих.

Общий показатель утверждаемости по уголовным делам составил 94,2 %, гражданским и административным - 96,5 %.

По итогам 2023 года прослеживается сокращение на 22,6 % количества дел по спорам о защите прав потребителей до 1 тыс. 159, трудовых споров – на 17 % до 624 дел, жилищных – на 7 % до 3 тыс. 709 дел. Также снижение на 2,3 % произошло и по взысканию средств по договору займа и кредита. За год рассмотрено 10 тыс. 204 дела.

Оксана Корнеенкова