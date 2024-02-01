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Движение на трассе под Тобольском частично ограничено из-за ДТП

Происшествия, 21:33 16 февраля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль Toyota и большегруз Scania столкнулись на 250-м км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск 16 февраля. Движение на трассе частично ограничено, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В ДТП ранен 46-летний водитель иномарки. По предварительной информации, он выехал на встречную полосу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение осуществляется в реверсивном режиме.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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