Движение на трассе под Тобольском частично ограничено из-за ДТП
Происшествия, 21:33 16 февраля 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Автомобиль Toyota и большегруз Scania столкнулись на 250-м км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск 16 февраля. Движение на трассе частично ограничено, сообщает региональная Госавтоинспекция.
В ДТП ранен 46-летний водитель иномарки. По предварительной информации, он выехал на встречную полосу. Обстоятельства ДТП выясняются.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Движение осуществляется в реверсивном режиме.