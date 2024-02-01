В Тюменской области увеличили мощность автомобильной газонаполнительной станции

ГУС Тюменской области ГУС Тюменской области

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция на пересечении двух трасс в районе Ишима увеличила мощность после подключения к газопроводу. Теперь на Крио АГЗС могут заправляться одновременно шесть автомобилей, что позволяет обеспечить заправку до 150-170 автомобилей в сутки, сообщает ГУС Тюменской области.

Застройщику ООО "СПГ Проект Инжиниринг" выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации реконструированного объекта "Крио АГЗС с использованием СПГ", расположенного рядом с Ишимом в районе развязки, где сходятся трассы Тюмень-Омск и Курган-Омск.

"В результате реконструкции на объекте было установлено дополнительное оборудование АГНКС с подключением к газопроводу распределительных сетей газоснабжения. Благодаря этому увеличилась производительность станции до 2563 нм3/ч. С увеличением мощности была установлена дополнительно газозаправочная двухпостовая колонка КПГ", - рассказали в ГУСе.

Также для автомобилей, оборудованных крио-баками установлена колонка для заправки газомоторным топливом в виде СПГ.

"Всё оборудование на объекте отечественного производства. Станция оснащена современными системами пожарной сигнализации и пожаротушения", – отметил инспектор управления Госстройнадзора по Тюменской области Акоп Нунян.