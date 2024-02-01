  • 22 февраля 202422.02.2024четверг
  • USD92,4387
    EUR99,8968
  • В Тюмени -16..-18 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области увеличили мощность автомобильной газонаполнительной станции

Экономика, 14:36 22 февраля 2024

ГУС Тюменской области

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция на пересечении двух трасс в районе Ишима увеличила мощность после подключения к газопроводу. Теперь на Крио АГЗС могут заправляться одновременно шесть автомобилей, что позволяет обеспечить заправку до 150-170 автомобилей в сутки, сообщает ГУС Тюменской области.

Застройщику ООО "СПГ Проект Инжиниринг" выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации реконструированного объекта "Крио АГЗС с использованием СПГ", расположенного рядом с Ишимом в районе развязки, где сходятся трассы Тюмень-Омск и Курган-Омск.

"В результате реконструкции на объекте было установлено дополнительное оборудование АГНКС с подключением к газопроводу распределительных сетей газоснабжения. Благодаря этому увеличилась производительность станции до 2563 нм3/ч. С увеличением мощности была установлена дополнительно газозаправочная двухпостовая колонка КПГ", - рассказали в ГУСе.

Также для автомобилей, оборудованных крио-баками установлена колонка для заправки газомоторным топливом в виде СПГ.

"Всё оборудование на объекте отечественного производства. Станция оснащена современными системами пожарной сигнализации и пожаротушения", – отметил инспектор управления Госстройнадзора по Тюменской области Акоп Нунян.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГУС Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:36 22.02.2024В Тюменской области увеличили мощность автомобильной газонаполнительной станции
14:25 22.02.2024Китайские компании заинтересованы в развитии совместных проектов с Тюменской областью
11:51 22.02.2024Регионам расширили возможности использования средств реструктуризации бюджетных кредитов
11:07 22.02.2024Тюменец Кирилл Чепов создал Telegram-канал о технологическом предпринимательстве