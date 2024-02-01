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Уверенности в себе, стойкости духа, вернуться домой живыми и здоровыми пожелал бойцам Герой России Рустам Сайфуллин

Общество, 11:57 23 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уверенности в себе, стойкости духа, вернуться домой живыми и здоровыми пожелал бойцам Герой России Рустам полковник Сайфуллин. В День защитника Отечества он поздравил земляков с праздником, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Желаю бойцам, которые в данный момент на передовой, уверенности в себе, стойкости духа, вернуться домой живыми и здоровыми. Ребятам в госпиталях - не опускать руки. Помните, что требовалось от вас на фронте, вы выполнили на 100 - 200 процентов, главная ваша задача сейчас, - это максимальное восстановление. Семьям защитников Отечества - сил и терпения, верьте в своих ребят, вы наш надежный тыл, без вас мы никуда. Всем нам желаю скорейшей Победы", - обратился к землякам Герой России.

Отдельные слова благодарности он адресовал ветеранам военной службы, которые передают жизненный и боевой опыт подрастающему поколению.

Видео t.me/adm_Ishim.

Отметим, Рустам Сайфуллин неоднократно лично руководил развертыванием и наведением переправ через реки в ходе специальной военной операции по защите мирного населения. За мужество и героизм он удостоен звания Героя России.

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